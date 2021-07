'Vaffa' del popolo grillino a Grillo. 2 elettori M5S su 3 scelgono Conte

'Vaffa' degli elettori grillini a Beppe Grillo. Non ci sono dubbi. E' questo il senso dei risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma - sullo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle.

Il 63,8% degli elettori pentastellati ritiene che l'ex presidente del Consiglio rappresenti al meglio la filosofia, i valori e i principi del Movimento 5 Stelle. Con Grillo soltanto il 36,2% di coloro che votano 5 Stelle. Considerando il totale del campione, invece, prevale il fondatore (55,8%) nei confronti dell'ex premier (44,2%). Ancora più netta la vittoria di Conte nelle risposte alla seconda domanda. Il 68,7% degli elettori del M5S si sente maggiormente rappresentato dall'ex presidente del Consiglio considerando il percorso del Movimento stesso. Con il fondatore solo il 31,3%.

Elettori pentastellati, infine, molto freddi sull'ipotesi di un'alleanza strutturale con il Partito Democratico. Il 48,7% degli elettori pentastellati pensa ad allenze solo valutando ogni singolo caso. Ben il 31,6% del campione M5S non vuole alcun accordo, mentre sì in ogni caso si ferma al 19,7%.