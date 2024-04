Vannacci, libro anche in spagnolo. Il generale 'conquista' il mondo intero

'Il mondo al contrario', il libro del generale Roberto Vannacci, conquista il mondo. Già tradotto in tedesco, ora sta uscendo la versione spagnola in tutta l'America Latina e in Spagna. Non solo, presto uscirà anche in romeno e sloveno e lo stanno traducendo anche in francese e in inglese. Il successo di Vannacci varca i confini nazionali.