Governo, Vannacci: "In caso di rimpasto, nulla impedisce a Salvini di tornare al Viminale"

"L'assoluzione del Ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms rappresenta una vittoria innanzitutto per la giustizia e poi per l'Italia e per l'Europa. Difendere la Patria non può mai costituire un reato". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, rispondendo alla domanda se dopo l'assoluzione nel processo Open Arms, Matteo Salvini dovrebbe tornare a guidare il ministero dell'Interno. "Non si poteva configurare alcun sequestro di persona visto che la nave battente bandiera spagnola protagonista della vicenda poteva fare rotta verso qualsiasi porto che non fosse italiano. Inoltre, a bordo non vi era alcuna criticità tale da imporre lo sbarco in emergenza.



"Tunisia, Malta e la stessa Spagna (paese di bandiera) potevano essere destinazioni per l'imbarcazione di Open Arms invece l'intestardimento del comandante di fare rotta su un porto italiano combinato con una massiccia operazione di comunicazione supportata nientepopodimeno che da Richard Gere dimostrano chiaramente l'intento di trasformare il fatto in una manovra politica contro il governo italiano".



"Al riguardo, bisogna ricordare che il Ministro dell'interno Salvini del governo Conte 1, dati alla mano, è stato l'unico a riuscire a ridurre drasticamente gli sbarchi in Italia e, così facendo, a diminuire rilevantemente il numero dei morti in mare svolgendo un'opera ben più umanitaria di tutte le ONG. Aver riportato, da un punto giuridico, la realtà a prevalere sulla percezione tanto cara a una certa sinistra è il passo importantissimo fatto in chiusura di questo insensato processo".



Vannacci aggiunge: "Un eventuale rimpasto di governo non dovrebbe essere innescato dall'esito di una vicenda giudiziaria ma se le future opportunità politiche porteranno a una riconfigurazione delle cariche ministeriali nulla impedirebbe di prendere in considerazione il ritorno dell'attuale Ministro dei Trasporti al Viminale, fermo restando che ritengo che Salvini stia già operando ottimamente nell'incarico attuale", conclude.



