Vannacci si è iscritto al sindacato anti Crosetto. La sua prima mossa politica

Vannacci, i tre fronti che viaggiano paralleli: carriera militare, Europee e nuovo libro

Roberto Vannacci sta giocando due partite collegate, da una parte deve difendersi per l'azione disciplinare presentata a suo carico dal ministro della Difesa Crosetto, e dall'altra si sta preparando per la sua discesa in politica, ormai ci sono poco dubbi, sarà lui il candidato principe nelle liste della Lega per le prossime Europee. Intanto il generale - si legge su Il Corriere della Sera - fa la sua mossa "militare" e si iscrive a "Siamo esercito" (Sindacato italiano autonomo militare organizzato). Si tratta della formazione sindacale più critica con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il quale, in agosto, aveva definito il generale un "farneticante" — con seguito di richiesta di azione disciplinare — alla luce del libro Il mondo al contrario carico di opinioni criticate per essere "omofobe, razziste e sessiste".

Siamo esercito, guidato dal segretario generale Daniele Lepore, - prosegue Il Corriere - ha accolto ora Vannacci dicendosi preoccupato del fatto "che un membro del governo, in un momento storico caratterizzato da guerre internazionali, dedichi particolare attenzione a un alto ufficiale dell’esercito, dando, per lo più, impressione di parzialità e mancanza di equidistanza. Vigileremo". L’iscrizione del generale ha l’obiettivo di tutelarlo al massimo. Il timore dichiarato è quello "di una condanna senza appello già emessa da chi ora si appresterebbe a giudicarlo in esito a un procedimento disciplinare viziato all’origine". Nel frattempo, di Vannacci c’è il titolo del suo prossimo libro: Il coraggio vince. Manca solo la data di uscita (si parla di marzo-aprile), quel testo diventerà il suo manifesto politico per le Europee.