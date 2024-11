Vannacci: "Trump interlocutore credibile per Putin. Umbria? Con Rizzo principi comuni, ma io dico votate Lega"

"Biden aveva dato a Putin del criminale, con queste premesse, ovviamente, era impossibile intavolare delle trattative di pace serie con la Russia"



"In campagna elettorale il presidente Trump ha promesso di porre termine al conflitto ucraino", afferma ad Affaritaliani.it Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, su che cosa potrà accadere nella guerra tra Russia e Ucraina dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa. "Ormai è indubbio che una vittoria di una delle due parti sia pressoché impossibile. Ognuno dei due contendenti non vuole un negoziato perché entrambi sono convinti di avere tempo a disposizione per raggiungere i propri obiettivi strategici. Quando si accorgeranno di non averne più dovranno per forza di cose scendere a un compromesso".

Vannacci sottolinea poi: "Con il ritorno di Trump, la Casa Bianca potrà essere un interlocutore credibile per il presidente russo Putin, ne va della sua credibilità come leader di una superpotenza. Nel recente passato, l’ormai ex presidente Biden aveva dato a Putin del criminale, con queste premesse, ovviamente, era impossibile intavolare delle trattative di pace serie con la Russia, ecco perché, ora, ho piena fiducia in una soluzione diplomatica del conflitto che, in quasi tre anni, che non hanno portato a nessun risultato tangibile ha causato centinaia di migliaia di morti e immani distruzioni".

Quanto al caso che ha suscitato polemiche in vista delle elezioni regionali in Umbria per il convegno di sabato 9 novembre a Perugia che vede la partecipazione di Marco Rizzo, candidato alla presidenza dell'Umbria per Democrazia Sovrana Popolare, insieme all'autore del libro ("Morire per la Nato?"), Fabio Filomeni, con il logo riconducibile a Vannacci nella locandina, il deputato europeo della Lega e generale precisa, sempre Affaritaliani.it: "Io faccio parte della Lega e supporto la lega. A quell'incontro partecipa il presidente del comitato 'Il mondo al contrario' che darà chiare indicazioni di votare lega. Non vanno travisate le parole che ho scritto. Con Rizzo condividiamo molti principi ma le indicazioni di voto sono ben altro".







