Vannacci vale un milione e mezzo di voti. Chi lo candida prenderà il 4% in più

La conclusione del ragionamento è che il generale Vannacci potrebbe valere un milione e mezzo di voti (una percentuale attorno al quattro per cento degli esprimenti voto)

Il caso letterario dell’estate è sicuramente il libro del generale dell’esercito Roberto Vannacci, già comandante dei paracadutisti della “Folgore” ed ex comandante, appena avvicendato, dell’Istituto Geografico Militare. “Il mondo al contrario”, questo il titolo del suo lavoro, è diventato rapidamente un best seller (autoprodotto) su Amazon, cosa che ha sorpreso alcuni commentatori.

Le polemiche che le posizioni da lui espresse nel testo hanno suscitato, con l’emersione anche di una componente di opinione pubblica a suo favore (dato il successo di pubblico del libro), ci fanno porre la seguente domanda: se entrasse in politica, quanti voti potrebbe raccogliere il generale Vannacci?

La domanda in questione non ha una risposta semplice, e necessiterebbe di una serie di ricerche empiriche (sia quantitative mediante sondaggi che qualitative per mezzo di focus group o colloqui in profondità). In attesa di dati primari (ossia raccolti appositamente attraverso ricerche demoscopiche), che ancora non abbiamo, possiamo svolgere qualche considerazione in termini di target elettorale. Per come si è posizionato sulla scena, il generale potrebbe proporsi come il riferimento politico dell’estrema destra italiana (se l’aggettivo “estrema” ci appare eccessivo, potremmo utilizzare l’espressione “destra-destra”, intendendo con essa un segmento elettorale che sta a destra di Fratelli d’Italia e della Lega).