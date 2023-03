Veneto: "Mi ha baciata e spinta sul divanetto". Sospeso Joe Formaggio di Fdi

Nei guai Joe Formaggio, molestie ad una collega consigliera. Il caso

Una consigliera regionale leghista del Veneto ha lanciato accuse pesanti nei confronti di un collega di Fdi che è stato immediatamente sospeso dal partito: molestie sessuali. Il vicentino Joe Formaggio di Fdi - si legge sul Corriere della Sera - le avrebbe dato un bacio all’improvviso, l’avrebbe toccata in modo inopportuno e spinta sul divanetto che sta fuori dall’aula del consiglio, a Venezia. La sospensione, spiegano i vertici del partito di Meloni, è a garanzia del consigliere, perché possa difendersi. C’è bisogno di chiarire ogni aspetto di quanto denunciato da Milena Cecchetto, vicentina come Formaggio, che si è sentita molestata: per di più in un luogo istituzionale, dove i due sono colleghi di maggioranza. Formaggio, personaggio piuttosto esuberante, ha abituato i vicentini(e i residenti del Comune di Albettone di cui è stato sindaco per 11 anni) e poi i veneti a uscite forti: dai cartelli anti-nomadi alle contestazioni contro omosessuali, immigrati e musulmani, passando per la passione per le armi da fuoco e le manifestazioni per la legittima difesa.

Si riunirà - prosegue il Corriere - la commissione di garanzia e disciplina del partito: «Ci sono due versioni contrastanti, vogliamo che sia fatta chiarezza — afferma Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi. "Se qualcuno dei nostri si permettesse di molestare una donna, questo sarebbe incompatibile con i valori del partito». Ma nemmeno Cecchetto sembra soddisfatta delle scuse: troppo tardive, adombrate da lunghe giustificazioni. "Ero pietrificata, incapace di muovermi e parlare — ha raccontato —. Sto valutando se denunciare. Ho capito qual è la paura, atavica, che coglie molte donne davanti a simili episodi. Per me è stato uno tsunami ma mi riprenderò".