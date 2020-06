Venezuela, la rivincita di Renzi sul M5S

Chi la fa, l'aspetti. E' il senso delle dichiarazioni del leader di Italia Viva di oggi. Dopo essere stato bersaglio per anni (lui e la sua famiglia) del bombardamento mediatico da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, ora Matteo Renzi si prende una bella rivincita e sul caso dei presunti soldi arrivati ai pentastellati dal regime venezuelano (da non dimenticare che il cosiddetto scoop arriva da un giornale della destra cattolica spagnola, quindi di parte) afferma: "E' giusto che si indaghi come si è indagato su Salvini per la vicenda russa. Siccome sono un italiano spero che sia tutto falso e spero che siano delle fake news. La speranza è che si possa fare politica confrontandosi su idee e non tirandosi addosso inchieste". Chi la fa, l'aspetti.