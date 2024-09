Ladro investito e ucciso, Crippa (Lega): "Di fatto è un caso di legittima difesa"

"Per la signora Dal Pino devono valere tutte le attenuanti del caso"



"Gli arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino sono il minimo", afferma ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, sul caso della donna che a Viareggio ha investito e ucciso chi le aveva rubato la borsetta. "La signora di Viareggio si è difesa, come ha anche spiegato, da un rapinatore. Non va mai dimenticato che se l’uomo che le ha rubato la borsetta non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così. Inoltre, l'inefficienza del sistema giudiziario italiano e il senso di totale impunità che la Magistratura italiana - spesso debole coi forti e forte coi deboli - ha diffuso ormai da anni nel Paese ha portato, purtroppo, in alcuni casi le persone a farsi giustizia da sole. Ma per la signora Dal Pino devono valere tutte le attenuanti del caso essendo, di fatto, siamo di fronte a un caso di legittima difesa".