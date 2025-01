Bonelli (Avs): "Almasri liberato per l'inerzia del Governo, hanno commesso un reato". VIDEO

“Almasri è stato liberato per l'inerzia del Governo, che volutamente non ha espresso il parere. E' stato Nordio, il Governo ,che non avendo voluto dare il parere che da molti giorni era sul tavolo di Nordio, ha portato inevitabilmente i giudici a prendere la decisione che è prevista per legge, ma per volontà del Governo italiano. Di qui la grave omissione che è un reato che loro hanno commesso. ” Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.