Caso Paragon, Fratoianni: "Chi ha ordinato di spiare giornalisti e attivisti?"- VIDEO

"In questi giorni sono venute alla luce azioni di spionaggio ai danni di Francesco Cancellato direttore di Fanpage e di Luca Casarini, attivista e tra i fondatori di Mediterranea Saving Humans e di altre cinque persone. Il governo italiano ha smentito categoricamente di avere a che fare in qualunque modo con questa vicenda molto preoccupante soltanto che poi due autorevoli quotidiani internazionali hanno gettato più di qualche ombra sulle ricostruzioni di Palazzo Chigi. Se tutto questo fosse vero sarebbe davvero davvero curioso oltre che preoccupante: ci troveremmo di fronte a un governo che da un lato vuole impedire di usare le intercettazioni delle indagini della magistratura e dall’altro le utilizza, quelle più avanzate che sono disponibili, per spiare attivisti e giornalisti non asserviti”. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni.