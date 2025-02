Dazi, Bonaccini: "Emilia Romagna tra le più penalizzate. Meloni non lavori da sola"

"L'Emilia Romagna per gli Usa è il secondo mercato di destinazione di prodotti manifatturieri e agroalimentari. Trump non ha produttori che garantiscono la nostra qualità quindi cerca di combattere introducendo dazi. Meloni non lavori da sola, se no l'Italia ed Emilia Romagna rischiano di essere fra le più penalizzate". Questo il commento dell'eurodeputato del PD Stefano Bonaccini in merito ai dazi di Trump, in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo.