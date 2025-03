Difesa, Tajani: "Valutiamo un incontro Ue-USA, magari in Italia"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l'Italia sta valutando la possibilità di ospitare un vertice tra Unione Europea e Stati Uniti sulla difesa. La dichiarazione è arrivata durante un punto stampa a Bruxelles, prima del Consiglio Affari Esteri dell'UE.

Un vertice strategico per la sicurezza transatlantica

Secondo Tajani, un incontro tra UE e USA potrebbe rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza, soprattutto alla luce delle nuove sfide geopolitiche. "Stiamo valutando la possibilità di organizzare un incontro tra UE e USA, magari in Italia, per affrontare le principali questioni legate alla difesa", ha spiegato il ministro.

L'Italia, storicamente alleata di Washington, potrebbe così assumere un ruolo chiave nel coordinamento tra Bruxelles e gli Stati Uniti, facilitando il dialogo su strategie comuni per la sicurezza globale.