Conte: "Avviso garanzia per Meloni? Falso, lo usa per distrarci e fare la vittima". VIDEO

“Ieri c'è stato un video della presidente del Consiglio in cui ci ha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia. Falso, è un avviso, peraltro dovuto per legge a sua tutela. Sapete io da Presidente del Consiglio quanti avvisi del genere ho ricevuto? L'obiettivo è distrarci e accreditarsi come vittima di un complotto ordito da questa volta un complotto internazionale.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.