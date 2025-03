Ucraina, Meloni: "Chi è contro le spese per la difesa non si lamenti delle ingerenze Usa"

Nel suo intervento al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema delle spese militari e del rapporto con gli Stati Uniti, sottolineando quello che considera un paradosso nella posizione di alcuni critici.

"Chi oggi sventola le bandiere della pace contro le spese per la difesa si lamenta anche di una eccessiva ingerenza americana nelle nostre vicende. Beh, signori, le due cose non stanno insieme. O demandi la tua sicurezza ad altri, e gli altri decidono per te, o impari a difenderti da solo e decidi tu", ha dichiarato Meloni con tono deciso.

Il video, diffuso da Vista Agenzia Televisiva Nazionale, mostra il passaggio chiave del discorso della premier, che ribadisce la necessità per l’Italia di rafforzare la propria autonomia strategica senza dipendere esclusivamente dagli alleati internazionali.