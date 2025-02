Ucraina, Tajani: "Al lavoro per la pace. Italia ha due stelle polari, Europa e Usa". VIDEO

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l'impegno dell'Italia nella ricerca di una soluzione pacifica al conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando il ruolo cruciale dell'Europa e degli Stati Uniti come punti di riferimento nella politica estera italiana.

Parlando al Politecnico di Torino, Tajani ha evidenziato l'importanza della partecipazione dell'Unione Europea ai futuri tavoli negoziali: "L'Europa deve sedersi al tavolo della pace e, quando sarà il momento giusto, partecipare attivamente alle trattative." Ha inoltre ricordato il peso delle sanzioni imposte alla Russia, sottolineando che queste saranno parte integrante delle discussioni per una pace duratura.

Il Ministro ha anche confermato l'impegno dell'Italia per la stabilità internazionale, citando gli sforzi paralleli per promuovere la pace nella Striscia di Gaza. "Lavoriamo sempre per la pace, sia in Ucraina che in Medio Oriente," ha dichiarato Tajani.