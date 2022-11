Vincenzo Nigro: da Repubblica a portavoce del ministro Antonio Tajani

Nigro dal 1 dicembre è il portavoce di Tajani

Vincenzo Nigro, 62 anni, lascia La Repubblica, dove segue come inviato la politica estera, per diventare portavoce del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nel corso della sua carriera giornalistica ha seguito crisi internazionali come le “primavere arabe”, le varie fasi della rivoluzione e della guerra civile in Libia, in particolare la battaglia contro il Daesh a Sirte nel 2016, ma si è occupato anche dei conflitti nel Golfo, del cambio di regime in Etiopia, del conflitto in Afghanistan. Ha svolto diverse missioni in Medio Oriente (Iran, Iraq, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia, Pakistan) e in Africa (Nigeria, Angola, Sierra Leone, Somalia, Etiopia, Congo).