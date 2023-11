Violenza donne, Schlein chiama Meloni: "Terreno comune sulla prevenzione"

Caso Cecchettin, contatti Meloni e Schlein sul tema della violenza contro le donne

Fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein ci sono stati contatti nelle ultime ore sul tema della violenza contro le donne. Lo scrive l'Ansa. "La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere", comunica il Pd. Forze politiche compatte nel votare il ddl del governo contro la violenza alle donne in Commissione Giustizia del Senato, che stamani va in Aula al Senato.

Nei giorni scorsi, le due leader politiche avevano aderito all’appello dell’attrice e regista Paola Cortellesi, che forte del successo del suo “C’è ancora domani”, aveva chiesto di accantonare le differenze ideologiche e di lavorare insieme, come donne, sui diritti. "Cerchiamo di trovare un punto di caduta per far capire che la politica è unita su queste questioni per dare risposte alla società". Così il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, a proposito del ddl sulla violenza contro le donne e delle azioni politiche necessarie, a Sky Tg24.