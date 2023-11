Meloni vs Gruber: "Io patriarcale? La tragedia di giulia usata per colpirmi"

Meloni vs Gruber: "Io espressione di cultura patriarcale? Strumentalizzano la tragedia di Giulia per attaccare il Governo"

"Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo". Giorgia Meloni affida a Facebook una presa di posizione che subito dopo passa dal generale al particolare. "Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera - dice infatti la presidente del Consiglio - è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di 'cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole". La foto che accompagna il post su Facebook la ritrae infatti con la figlia Ginevra in braccio, a pochi giorni dalla nascita, insieme alla madre e alla nonna della stessa Giorgia Meloni.

La premier aveva già nei giorni scorsi espresso tutto il proprio rammarico per l'ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, anche sui suoi social. Solo pochi giorni fa era stata "chiamata in causa" proprio dalla sua avversaria politica, Elly Schlein, la quale aveva chiesto espressamente a Meloni "un'azione comune" - a livello politico e culturale- per fronteggiare l'emergenza femminicidi.