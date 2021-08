Violenze No Vax, affondo del Pd. "Lega ambigua su vaccino e Green Pass"

"C'è un clima preoccupante che richiede una risposta dura e netta delle istituzioni e di tutta la politica. Se da un lato va punito in modo esemplare chi esercita violenza in nome di una opposizione al vaccino, dall'altro è necessario che la politica non si divida e non mandi messaggi ambigui sul vaccino e sul Green Pass come invece sta continuando ad avvenire ad opera della Lega, che tra l'altro sta nella maggioranza di governo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Sandra Zampa, responsabile Salute della segreteria del Partito Democratico, commentando gli ultimi episodi di minacce e violenze da parte dei No Vax e No Green Pass.