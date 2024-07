Vittime sul lavoro, Calderone: "Basta morti, in arrivo 500 nuovi ispettori"

Infortuni, Calderone: "Stiamo lavorando per avere più ispettori sul lavoro"

''Dietro i numeri degli incidenti sul lavoro ci sono famiglie e persone. Per questo ci vuole l'impegno di tutti noi e le responsabilità sono ben precise. Noi siamo intervenuti sui controlli che devono essere implementati, ci vuole un'azione di controllo aumentando gli ispettori sul lavoro di Inps e Inail. Stiamo parlando di altri nuovi 500 ispettori''. Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime sul lavoro a Montecitorio.

Infortuni, Calderone: "Ieri operazione straordinaria di controlli in agricoltura"

''E' stata un'operazione straordinaria fatta in una giornata. È un numero eccezionale di controlli se riferito a un unico comparto che è quello dell'agricoltura", ha dichiarato il ministro.

"E' certamente la prima di diverse iniziative che avranno come obiettivo quello di rafforzare la nostra presenza sistematica in realtà da osservare in quanto a rischio. Mi riferisco - ha aggiunto Calderone - ma ci sono anche altri settori sotto osservazione. Però per noi in questo momento, in cui ci sono incidenze di rischio maggiori legate anche alla stagionalità delle colture, è importante, essere nei campi e mettere a punto quegli strumenti che abbiamo introdotto con il decreto agricoltura".

Calderone, infine si sofferma sul sistema informativo presso il ministero del Lavoro: "È importantissimo far colloquiare coloro che hanno competenza in materia di ispezione e possiedono dei dati - ha concluso Calderone - che possono essere indicatori importanti, perché l'uso di banche dati ci portano a rendere più efficace l'azione ispettiva".