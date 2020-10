Vittoria del Cdx a Senigallia. Rimonta 9 punti, Massimo Olivetti sindaco

Ribaltone a Senigallia (Ancona) al ballottaggio per le Comunali: il candidato del centrodestra Massimo Olivetti, avvocato, (51% dei voti) e' il nuovo sindaco e supera l'avversario di centrosinistra, Fabrizio Volpini, medico e consigliere regionale uscente. Al primo turno Volpini aveva ottenuto il 43,4% dei voti, distanziando di oltre nove punti Olivetti che si era fermato al 34,2%. Il centrodestra strappa cosi' al centrosinistra la citta' guidata finora da Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza di Regione battuto da Francesco Acquaroli (centrodestra), e futuro capogruppo del Pd all'opposizione nel nuovo Consiglio regionale.

Uno scrutinio al cardiopalma quello avvenuto ai seggi di Senigallia, con 'battaglia' voto su voto tra gli sfidanti: alla fine pero' il distacco e' salito a oltre 400 voti. Olivetti, avvocato originario di Ostra e' riuscito nell'impresa di scalzare il Pd dalla guida della citta' dopo decenni. "Subito al lavoro, si riparte dal dialogo con i cittadini", ha commentato il neo eletto sindaco. Un'impresa che sembrava in salita per il candidato della coalizione di centrodestra, maturata nel finale sotto il segno della stessa voglia di cambiamento che ha soffiato per la Regione passata al centrodestra con Acquaroli. Applausi in aula consiliare per Olivetti dopo lo scrutinio dell'ultima sezione ma il risultato era gia' nell'aria via via che si stava completando. Al termine del conteggio Olivetti ha ottenuto 10.213 voti pari al 51,08% contro le 9.780 preferenze ricevute da Volpini. Il centrosinistra passa all'opposizione.