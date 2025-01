Regioni, la Lega rilancia: "Il limite dei mandati è un retaggio storico da superare"

Ambienti vicinissimi al presidente della regione Veneto riferiscono la "grande soddisfazione" di Luca Zaia per l'esito del sondaggio di Affaritaliani.it



"Il limite dei mandati è un retaggio storico, valorizzare la democrazia significa superare queste imposizioni e liberare i cittadini dai vincoli imposti dalla legge al loro libero esercizio del voto. Questo sondaggio ne è la conferma". Con queste parole Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, interpellato da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo il quale il 67,7% degli italiani - ovvero la stragrande maggioranza - vuole che venga cancellato il vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione consentendo così a Luca Zaia e a Vincenzo De Luca di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali in Veneto e in Campania.

