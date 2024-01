Zaia? Gasparri: "Forza Italia contro il terzo mandato". Intervista

No di Forza Italia al terzo mandato per governatori e sindaci delle grandi città: "La questione non è Zaia o non Zaia, poi se uno è un genio lo faranno senatore a vita o Premio Nobel"

"Vito Bardi e Alberto Cirio saranno candidati e presidenti, nuovamente, di Basilicata e Piemonte. Senza usare parole come intoccabili e senza fare statue di marmo. Ma hanno lavorato molto bene e saranno i candidati del Centrodestra in Basilicata e in Piemonte della coalizione di Centrodestra". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri parlando delle candidature per le elezioni regionali.

Per quanto riguarda la proposta avanzata in Parlamento dalla Lega di eliminare il vincolo dei due mandati per i presidenti di regione, Gasparri ha le idee molto chiare: "Siamo contrari al terzo mandato per i governatori". Quindi nel 2025 Luca Zaia non potrà ripresentarsi in Veneto alle elezioni regionali? "La questione non è Zaia o non Zaia, poi se uno è un genio lo faranno senatore a vita o Premio Nobel. Non è una posizione contro Zaia, abbiamo massimo rispetto per il presidente del Veneto. Ma la posizione di Forza Italia è chiara: no al terzo mandato per i presidenti di regione e per i sindaci delle grandi città", conclude Gasparri.