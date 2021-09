Zaia: "Lega non è contro i vaccini ma obbligo solo per categorie strategiche"

"La Lega non è contro i vaccini". Lo chiarisce il governatotre del Veneto Luca Zaia in un'intervista al Corriere della Sera in merito ai 5 punti che il segretario Matteo Salvini e i sette presidenti di regioni amministrate dal Carroccio hanno messo nero su bianco.

"Noi siamo per la campagna vaccinale - spiega Zaia - siamo per promuoverla e siamo per la volontarietà, salvo che per alcune categorie strategiche come i medici. E facciamo un appello al governo: prenda in mano con decisione la comunicazione. Non lasci spazio a un pensiero sovrarappresentato come quello no vax". Per il presidente del Veneto serve "una pubblicita' progresso che risponda puntualmente alle tante fake news".

"La vaccinazione ha funzionato, in Veneto l'80% dei ricoverati sono non vaccinati e a fronte di tanti ammalati abbiamo pochi rivoveri. E in ogni caso il nostro documento riconosce il green pass ma non alla francese, non senza quartiere. In Francia serve anche per aprire la finestra, non credo possa essere quello il modello", conclude.