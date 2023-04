Zampagna, "l'ultimo bomber di sinistra", svolta a destra: si candida con FdI

Riccardo Zampagna, "l'ultimo bomber di sinistra", si candida con il centrodestra

“L'ultimo bomber di sinistra” adesso vira a destra. Riccardo Zampagna, ex attaccante di Atalanta e Sassuolo, da sempre schierato politicamente a sinistra, è infatti nella lista dei candidati consiglieri di Terni Protagonista, che sostiene Orlando Masselli, il candidato sindaco del capoluogo umbro esponente di Fratelli d’Italia - in occasione delle elezioni comunali 2023.

La candidatura dell’ex calciatore, che ha vestito tra le altre le maglie di Messina e Ternana, in quella che è la sua città natale insieme al centrodestra unito, stride con quel soprannome che lui stesso si diede, in un’intervista nel 2015 al Corriere della Sera: “ultimo bomber di sinistra”. La motivazione di questa scelta la spiega a Il Messaggero: “Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare”.

“La lista Terni protagonista - aggiunge Zampagna - è un progetto civico e moderato che non guarda ai partiti, portato avanti da persone serie e con le idee chiare. Non è dunque da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro. E ancora: "Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città”. Intanto, questo non è l’esordio assoluto di Zampagna in politica. Già nel 2015 l’ex calciatore si era candidato nelle liste dell'allora aspirante sindaco di Terni del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.