Zelensky alla Camera in punta di piedi non parla di guerra ma di pace

Zelensky al parlamento italiano non evoca la "No-fly-zone"

Il presidente ucraino Zelensky ha parlato per circa 12 minuti. Il suo intervento, seguito in religioso silenzio, è stato seguito da una unanime standing ovation del Parlamento durata un paio di minuti.



Parlando alla camera dei deputati, il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky, non ha rinnovato la richiesta, già avanzata davanti ad altri parlamenti di stati della Nato (Usa, Canada, Canada tra gli altri), di istituire una "no-fly-zone" sull'Ucraina.



LE PAROLE DI DRAGHI



Ucraina: Draghi,Putin isolato, comunita' internazionale unita - "Al crescente isolamento di Putin dobbiamo opporre l'unita' della comunita' internazionale. L'Ucraina ha diritto di essere sicura, libera, democratica. L'Italia, il governo e il parlamento, tutti i cittadini sono con voi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in occasione del videoincontro alla Camera con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Ucraina:Draghi, in tempi rapidi stop dipendenza da gas russo - "Siamo impegnati a diversificare le fonti di approvvigionamento" energetico per superare "in temi molto rapidi la nostra dipendenza dalla russia". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il Parlamento italiano



Ucraina: Draghi, l'Italia la vuole nell'Ue - "Vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell'Ucraina all'Europa: e' un processo lungo fatto di riforme necessarie. L'Italia e' a fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea". Cosi' il premier Mario Draghi, parlando a Montecitorio dopo l'intervento del Presidente ucraino Zelensky.



Zelensky a Roma, congelate beni oligarchi,non accoglieteli - Funzionari e oligarchi russi "utilizzano l'Italia come luogo per le loro vacanze, non dovete accogliere queste persone. Dovete congelare immobili e conti, sequestrare gli yacht e congelare gli asset di chi in Russia ha potere di decisione". Cosi' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto in video collegamento con le Camere. "Dovete sostenere le sanzioni e l'embargo contro le navi russe nei vostri porti - ha continuato - non dovete permettere assolutamente eccezioni alle sanzioni per nessuna banca russa".



Ucraina:Draghi, grazie Zelensky, straordinaria testimonianza - "Presidente Zelensky, presidente Casellati, presidente Fico, caro ambasciatore ucraino, senatrici e senatori, deputate e deputati, a nome del governo e mio personale voglio ringraziare il presidente Zelensky per la sua straordinaria testimonianza". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il Parlamento italiano.



Ucraina:Draghi,solidarieta' italiani enorme, abbiamo aperto porte - "L'Italia vi e' profondamente grata. La solidarieta' mostrata dagli italiani e' enorme, penso agli aiuti alimentari sanitari che i nostri concittadini hanno inviato, penso all'accoglienza dei rifugiati. Gli italiani hanno spalancato le porte e con quel senso di accoglienza che e' l'orgoglio del nostro Paese". Cosi' il premier Mario Draghi, parlando a Montecitorio dopo l'intervento del Presidente ucraino Zelensky.



Draghi a Zelensky, dignita' ucraini frena arroganza Russia - "Dall'inizio della guerra l'Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione, il patriottismo del presidente Zelensky e dei cittadini ucraini. Il vostro popolo e' diventato il vostro esercito, l'arroganza del governo russo si e' scontrata con la dignita' del popolo ucraino che frena le mire espansionistiche di Mosca e pone costi altissimi all'esercito invasore". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il Parlamento italiano.



Ucraina: Draghi, Ucraina difende nostra pace e sicurezza - "Oggi l'Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, liberta' e sicurezza". Lo ha detto il premier Mario Draghi in occasione del videoincontro alla Camera con il presdente ucraino Volodymyr Zelensky.



Ucraina: Draghi, resistenza eroica contro ferocia Putin - "La resistenza" di "tutti i luoghi in cui si abbatte la ferocia del presidente Putin e' eroica" Lo ha detto il premier Mario Draghi in occasione del videoincontro alla Camera con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



LE PAROLE DI ZELENSKY



Zelensky, mediazione S.Sede sarebbe accolta con favore - Parlando stamane con papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "raccontato a Sua Santita' la difficile situazione umanitaria e il blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe", spiega lui stesso sul suo account Twitter. "Il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore", aggiunge Zelensky, che ha anche "ringraziato per le preghiere per l'Ucraina e la pace".