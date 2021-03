Zingaretti lascia, Lazio in zona rossa. Qualcuno vede una cromaticità politica

A pensare male si fa peccato...ma qualche volta ci si azzecca, diceva il divo Giulio Andreotti.

Sono in molti in Parlamento a utilizzare il famoso adagio dell'ex presidente del Consiglio democristiano per spiegare quanto sta accadendo alla cromaticità della regione Lazio.

Guarda a caso (sarà proprio un caso?), dopo che per molto tempo il Lazio è rimasto in zona gialla, oggi esce la notizia che potrebbe finire addirittura in fascia rossa da lunedì prossimo. Ovviamente, e ci mancherebbe altro, la spiegazione arriva dal balzo dell'indice Rt, che negli ultimi sette giorni pare schizzato attorno all'1,25.

Ma sono molti i deputati e i senatori che sottolineano la tempistica con gli ultimi accadimenti politici. Quando Nicola Zingaretti era il segretario del Pd Lazio tranquillo in zona gialla, ora che ha mollato gettando nel caos il Pd (che è dovuto andare a richiamare l'Enrico, Letta, stai sereno per non implodere definitvamente) magicamente finisce in zona rossa. Dietro la lavagna e tra i cattivi.

Già, diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato...ma qualche volta ci si azzecca...