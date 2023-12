Prestige Boutique Homes, il rinomato Network ApartHotel italiano nel settore degli appartamenti di prestigio, ha inaugurato il suo nuovo e lussuoso Apart Hotel in Piazza Duomo.

I soci fondatori, Giovanni Sacco e Gianluca Del Mastro, hanno confermato l'apertura di dieci esclusive unità con terrazzo che offrono una vista mozzafiato sul Duomo di Milano.

Prestige Boutique Homes Apart Hotel Piazza Duomo View è stato ubicato in un prestigioso palazzo storico che si affaccia direttamente sul Duomo.

Rappresenta una straordinaria alternativa al classico hotel.

La sua posizione centrale consente agli ospiti di raggiungere facilmente tutte le principali attrazioni della città.

Gli appartamenti di Prestige Boutique Homes si distinguono per la loro selezione unica e l'attenzione ai dettagli del design Made inItaly.

Ogni appartamento è stato progettato con la massima cura per offrire un comfort eccezionale ai suoi ospiti.

L'arredamento elegante e climatizzato include un angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero e macchina da caffè, e un bagno con vasca.

Ma la vera attrazione di questi appartamenti è la vista spettacolare che si può ammirare dai terrazzi, permettendo agli ospiti di godere della bellezza senza tempo di Piazza Duomo. Prestige Boutique Homes è una soluzione che va incontro sia alle esigenze di una clientela leisure sia a una clientela corporate, infatti, commercialmente parlando è molto attiva. Ha accordi con tour operator di tutto il mondoe con aziende che stipulano convenzioni per alloggiare su Milano, in quanto hanno esigenze lavorative, come afferma Matteo Rossi.

Prestige Boutique Homes si impegna a offrire un soggiorno senza problemi ealtamente efficiente. Con il servizio di reception attivo 24 ore su 24 e il servizio concierge sempre disponibile, gli ospiti possono contare su un'assistenza personalizzata per soddisfare ogni loro esigenza.

Sia che siate in visita per affari o per piacere, Prestige Boutique Homes è la scelta perfetta per chi cerca un soggiorno di lusso e comfort nel cuore di Milano. (https://www.prestigehomes.it/)