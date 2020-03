Coronavirus, la tradizione bizantina pugliese e il decreto del Governo

La conferenza stampa sul Coronavirus una sorta di lectio legalis.

La spiegazione ai giornalisti del percorso amministrativo-politico che ha portato all'emanazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che invita le famiglie a evitare di mandare i figli a scuola - spazi in evidente contrasto con le indicazioni governative a tutela della diffusione del Coronavirus - garantendo il diritto alla salute, come prioritario anche rispetto alla didattica, è una sorta di lectio giuridica di antica tradizione bizantina, utilizzabile come materiale di studio per i corsi di diritto.

Soprattutto alla luce delle decisioni del Governo, sollecitate peraltro anche dai Comitati Scientifici e Sanitari, che allargano le restrizioni e chiudono le scuole, con decorrenza immediata, fino al 15 marzo.

