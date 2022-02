Ucraina - Russia, da Bari l'appello alla Pace nel segno di San Nicola

Sabato 26 febbaio alle ore 10,00 grande manifestazione per la Pace, dopo i venti di guerra che montano sul fronte Russia - Ucraina, a piazza della Libertà a Bari.

Ucraina manifestazioneGuarda la gallery

Con prologo del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che si è recato nella piazza della Basilica di San Nicola per deporre ai piedi della statua del santo patrono della città, una composizione di fiori dei colori della bandiera della Repubblica Ucraina in segno di solidarietà con la popolazione ucraina colpita in queste ore dall’attacco russo.

“Nel 2003 Putin ha donato alla città di Bari una statua di San Nicola, il santo del dialogo, dell’incontro e della fratellanza, il Santo che unisce e non divide – ha commentato Decaro - ho scelto questo luogo simbolico per esprimere il mio più fermo dissenso per l’aggressione militare perpetrata nei confronti dell'Ucraina e per manifestare sentimenti di vicinanza e di trepidazione al suo popolo. Ho voluto deporre un fascio di fiori con i colori della bandiera ucraina proprio ai piedi della statua del Santo, dove in queste ore le comunità baresi di russi, georgiani, ucraini, bielorussi stanno ritrovando per pregare insieme per la pace”.

Onofrio Introna, presidente dei Socialistideuropa, a tal proposito ha dichiarato: "Fermiamo la guerra in Ucraina. Se prima aveva un senso riunirsi domani in piazza a Bari, per consegnare un appello alla pace al Prefetto, a maggior ragione dobbiamo farlo mentre i missili esplodono nell'Europa orientale e i carri armati russi minacciano Kiev".

"Tacciano le armi. Le diplomazie riprendano il loro compito di pacificazione. Dobbiamo rafforzare un dialogo che al di là delle sanzioni nei confronti della Russia - ha aggiunto Introna - offra a Putin le ragioni per modificare un atteggiamento aggressivo, che mette seriamente a rischio la pace mondiale. L'Europa deve ritrovare una forte unità, per favorire il ritorno ad un confronto costruttivo e non di facciata tra due Paesi in conflitto armato".

"A nome dell'Associazione Socialistideuropa rinnovo con ancora più determinazione l'invito a tutti a ritrovarci sabato mattina, alle 10, nel presidio democratico in piazza della Libertà, davanti alla Prefettura, per una iniziativa che ora deve auspicare il ritorno a condizioni di pace e di moderazione. I pugliesi sono con il popolo ucraino e con il popolo russo, cattolici, cristiani ortodossi, legati da comuni radici continentali alla Puglia, porta dell'Europa che guarda verso l'Oriente e terra del patriarca Nicola e di tanti santi della storia cristiana provenienti dall'Est".

Ucraina bombardamentoGuarda la gallery

Dino Madaudo e Mimmo Magistro, Presidente e Segretario nazionale dei socialdemocratici italiani, in una nota diffusa, "Esprimono sincera solidarietà al popolo dell’Ucraina, invasa militarmente da un governo sempre più dittatoriale come quello russo guidato da Putin".

"La delusione più grande viene dai paesi della Nato e dai paesi della Comunità Europea - hanno sottolineato - che non sono andati oltre a sterili minacce di ritorsioni economiche lasciando l’Ucraina nelle mani russe” affermano i due esponenti socialdemocratici. In tale contesto - proseguono - i socialdemocratici italiani, tenuto conto che la cultura politica evita di ricordarlo, non possono che rammentare la scelta del 1948 di Saragat e dei socialdemocratici. Schierarsi nelle prime elezioni libere con il mondo politico occidentale e non con la sinistra comunista e sovietica, consentì, infatti, all’Italia di conquistare subito quella libertà che altri popoli dell’Est (Jugoslavia, Romania, Polonia, Bulgaria,ecc…) hanno potuto raggiungere solo mezzo secolo dopo”.

Contro la guerra che affossa anche l’economia sono stati 2500 gli allevatori, gli agricoltori e i pescatori della Coldiretti Puglia scesi a Bari per arrivare in corteo in Piazza Libertà, davanti al a Palazzo di Governo, per essere ricevuti dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, perché non riescono più a coprire i costi per il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle aziende. Se il caro petrolio spinto dall’invasione dell’Ucraina costringe le barche a rimanere in banchina e a fermare i trattori, le ritorsioni della Russia colpiscono i mezzi di produzione, a partire dai concimi, obbligando i coltivatori a tagliare i raccolti mentre sanzioni ed embarghi bloccano i commerci, sconvolgono i mercati e favoriscono le speculazioni.

In Piazza Libertà è allestita una stalla con mucche e vitelli a rischio estinzione a causa dell’impennata dei costi dei mangimi alimentata dalla guerra, con l’Ucraina che garantiva il 20% delle importazioni italiane di mais. Ma c’è anche una barca con il pescato locale che resterà solo un ricordo se non rientreranno i prezzi del gasolio, contendo ai pescherecci di uscire in mare, evitando che le tavole dei pugliesi siano invase da pesce straniero.

Numerosi i cartelli di protesta “Putin facciamo la pace, “Mettete i fiori nei vostri cannoni”, “Fermiamo la guerra dei prezzi”, “No alla guerra che aumenta la fame”, “Svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai”, “Non ci ha fermato il Covid, ci provano gli speculatori”, “Il latte delle nostre mucche è la vostra colazione”, “Non possiamo produrre in perdita”, “Draghi aiutaci tu”. Con la guerra in Ucraina è a rischio il 53% del mais necessario per l’alimentazione degli animali nelle stalle a cui è necessario garantire la sopravvivenza.

“Non si può aspettare oltre per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla, perché a rischio c’è la sopravvivenza delle stalle alle quali va riconosciuto il giusto compenso che tenga conto dei costi di produzione sempre più alti, dalla bolletta energetica ai mangimi. Il latte agli allevatori non deve essere pagato sotto i costi di produzione considerato che gli aumenti vanno dal +70% per l’energia con picchi del 110% al +40% per i mangimi”, ha affermato il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Per poter pagare un caffè al bar gli allevatori italiani devono mungere tre litri di latte pagati solo qualche decina di centesimi alla stalla, ben al di sotto dei costi di produzione in forte aumento per i rincari di mangimi ed energia.

“Con il crack delle stalle causato dall’aumento vertiginoso dei costi di produzione, aggravato dallo sciopero dei TIR e dai venti di guerra tra Russia e Ucraina che mettono a repentaglio l’approvvigionamento dei mangimi per gli animali, serve un sostegno economico della Regione Puglia per dare liquidità agli allevatori e garantire la sopravvivenza stessa degli allevamenti”, ha ribadito Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia.

In piazza anche una stalla con la mucca ‘Roxy’ e molti giovani agricoltori preoccupati per il futuro con cartelli di protesta: “Il lavoro va pagato”, “Non ci ha fermato il Covid, ci provano gli speculatori”, “Il latte delle nostre mucche è la vostra colazione”, “Non possiamo produrre in perdita”, “Agricoltori e consumatori vittime della guerra dei prezzi”, “Troppo comodo speculare sulla nostra pelle”, “Draghi aiutaci tu”. Con l’esplosione dei costi energetici quasi un agricoltore su tre (30%) è oggi costretto a ridurre la produzione di cibo, con una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari e, con esse, la sovranità alimentare del Paese, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa nell’occasione.

Nei documenti della piattaforma di mobilitazione della Coldiretti si legge tra l’altro la richiesta di sbloccare 1,2 miliardi per i contratti di filiera già stanziati nel Pnrr, incentivate le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle imprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e fermate le speculazioni sui prezzi pagati degli agricoltori con un efficace applicazione del decreto sulle pratiche sleali.

L’analisi dei costi di produzione di 1 litro di latte alla stalla, secondo l’elaborazione di Coldiretti Puglia, indica che la voce ‘alimentazione degli animali’ assorbe 0,40 euro, la voce ‘manodopera’ 0,087 euro e 0,087 euro per spese generali come gasolio, bollette, manutenzioni per un totale di 0,45 euro al litro, mentre i prezzi riconosciuti agli allevatori sono spesso al di sotto dei 0,40 euro al litro alla stalla.

Peraltro i prezzi al consumo – continua Coldiretti Puglia - non sono mai calati negli ultimi anni nonostante la forte variabilità delle quotazioni del latte, che sono spesso al di sotto dei costi di produzione, con gli allevatori messi sotto pressione da prezzi troppo bassi a fronte del rincaro delle materie prime e dei foraggi, dal mais alla soia, a causa delle tensioni generate dalla pandemia.

Dal latte alla burrata il prezzo aumenta del 220%, mentre dal latte alla mozzarella del 167%, quando per fare un chilo di mozzarelle – insiste Coldiretti Puglia - servono 8 litri di latte con un costo di prduzione di euro 3,2 euro al chilo di mozzarelle venduto al banco ad 8,5 euro al chilo, mentre i costi di produzione per fare un chilo di burrate è pari a 5,5 euro, prodotto molto richiesto e venduto al consumo a 16 euro al chilo.

Con il via libera al decreto sulle pratiche sleali, con il superamento dell’Antitrust, è stato individuato l’ICQRF quale autorità nazionale di contrasto – specifica Coldiretti Puglia - per l’accertamento delle violazioni delle pratiche commerciali sleali e per la vigilanza sull’applicazione dell’articolo 62 con l’irrogazione delle relative sanzioni.

Una adeguata remunerazione del lavoro degli allevatori - ha precisato Coldiretti Puglia – è condizione imprescindibile per mettere al sicuro tutta la filiera e continuare a garantire ai consumatori prodotti sicuri e di qualità che sostengono l’economia, il lavoro e il territorio pugliese, con l’allarme globale provocato dal Covid che ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza ma anche le fragilità delle filiere agroalimentari sulle quali occorre intervenire per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali e creare nuovi posti di lavoro.

Occorre intervenire urgentemente per salvare la “Fattoria Puglia”, dove sono riuscite a sopravvivere con grande difficoltà in Puglia - ha insistite Coldiretti Puglia – appena 1.400 stalle per la produzione di latte, decisivo presidio di un territorio dove la manutenzione è garantita proprio dall’attività di allevamento, con il lavoro silenzioso di pulizia e di compattamento dei suoli svolto dagli animali a causa principalmente del prezzo del latte spesso non remunerativo, dovuto non solo alla crisi, ma anche e soprattutto alle evidenti anomalie di mercato con i prezzi alla stalla che subiscono inaccettabili ‘fluttuazioni’ e agli alti costi di gestione degli allevamenti.

Per evitare il crollo del sistema è necessario - ha concluso Coldiretti Puglia - vigilare contro le pratiche commerciali sleali e fermare i contributi pubblici per aziende agroalimentari che pagano il latte sottocosto con l’avvio di una indagine dell’Autorità Ispettorato del Mipaaf su tutte le industrie e le catene della GDO che stanno speculando sul prezzo del latte e degli altri prodotti.

(gelormini@gmail.com)