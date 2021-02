“Quando la d’Urso attaccava perdevamo punti”: Casalino choc al Live

Ora la vita di Rocco Casalino cambia radicalmente. Dopo la fine del Governo Conte (di cui è stato il portavoce), l'ingegnere pugliese si racconta al Live non è la d'Urso. Sceglie il salotto televisivo più seguito della domenica perché Carmelita fa ascolti. E quando svela il motivo in diretta è una doccia fredda per tutti

"Quando Barbara d'Urso attaccava il Movimento 5 Stelle faceva più danni di dieci puntate di Porta a porta. Le domande veramente difficili sul Covid le ha fatte la d'Urso. Quando facevi le puntate andavamo in panico. E perdevamo punti nei sondaggi", racconta Casalino al Live.

Poi parla senza segreti del rapporto lavorativo con Conte. Un'intervista fiume in cui racconta anche gli incontri con i più importanti leader del Pianeta. “La Merkel è tra le più preparate: sapeva tutto sul lockdown o su altri temi”. E poi l'incontro con la regina Elisabetta. “Avevo un po’ di ansia perché non si può dare la mano per primi alla regina”, svela Casalino. Che politicamente attacca Renzi. “Mi sta antipatico. A pelle preferisco Salvini. Per una serata al Pepete sì, farebbe notizia”, tuona. Un'altra notizia choc. Che poi spiazza tutti.