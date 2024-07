Rai: si dimette la presidente Marinella Soldi

La presidente della Rai, Marinella Soldi, con una lettera indirizzata al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la propria volontà di dimettersi dal proprio ruolo a decorrere dal 10 agosto. La decisione della presidente Soldi, legata a ragioni personali e professionali, è stata comunicata ai vertici aziendali e verrà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione prevista per la prossima settimana.

Rai: Marinella Soldi nominata membro del cda di BBC Commercial

La Presidente della Rai Marinella Soldi e' stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1 settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. I consiglieri di BBC Commercial sono nominati dal Consiglio della BBC su proposta del Comitato per le Nomine che comprende Dr Samir Shah, Presidente della BBC, e Sir Damon Buffini, Presidente del Consiglio BBC Commercial. BBC Commercial e' una controllata della BBC. Il consiglio di BBC Commercial supervisiona le attivita' commerciali del Gruppo e la realizzazione degli obiettivi di BBC Studios, in linea con la strategia complessiva commerciale della BBC. BBC Commercial ha un consiglio composto da otto membri con la maggioranza non esecutiva e un massimo di 3 esecutivi. Insieme a Damon Buffini, Marinella Soldi sara' il secondo membro non esecutivo a far parte sia del Consiglio principale della BBC che di BBC Commercial, rafforzando il legame tra le ambizioni dell'intera BBC e le sue controllate commerciali. Soldi ha una lunga esperienza nel settore dei media sia nel Regno Unito che in Italia e attualmente e' alla fine del suo mandato da Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai. Per Samir Shah, Presidente della BBC, "Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sara' prezioso". "Saro' felice di lavorare con Marinella nella nostra posizione unica in entrambi i consigli" - ha aggiunto Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della BBC - "E' un momento critico ed entusiasmante per BBC Commercial, che deve continuare a fornire un rendimento soddisfacente al Gruppo attraverso una ambiziosa strategia di crescita".