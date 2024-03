Retail Capital, il primo marketplace europeo nel settore dell’intimo

Retail Capital, primo marketplace europeo nel settore dell’intimo che nel 2020 ha fondato l’ecommerce B2C e la piattaforma multicanale Unyli, chiude il 2023 con un giro d’affari di quasi un milione di euro e un tasso di crescita triple digit pari al +150% rispetto al 2022[1], dimostrando l’efficacia della sua strategia di crescita e la capacità di scalare il business in un segmento di mercato come quello dell’intimo che, in Italia, risulta ancora molto tradizionale e frammentato.

L’azienda nell’ultimo biennio ha accelerato ulteriormente il suo percorso di sviluppo: nel 2022 ha lanciato il brand luxury Le Perle, e dallo scorso anno ha acquisito e controlla al 100% due società – L’Angelica 98 srl e La Sigma 2 srl. Ormai non più startup, bensì PMI, Retail Capital conta oggi 10 punti vendita in tutta la penisola e prevede di aprirne altrettanti nel corso del 2024, nonché di raddoppiare il proprio organico con l’assunzione di altre 23 risorse entro fine anno. L’azienda prevede di raddoppiare ulteriormente i ricavi entro la fine dell’anno.

Offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto unica e personalizzata, basata sulle loro necessità specifiche: è questo uno degli obiettivi che ha caratterizzato Retail Capital sin dalle origini. L’azienda, fondata poco prima della crisi da Covid-19, ha saputo interpretare il desiderio dei consumatori di ricevere un servizio sempre più tailor-made, selezionando accuratamente prodotti di alta qualità che si adattano alle caratteristiche fisiche uniche delle donne, tra cui anche reggiseni con coppe differenziate e soluzioni post-operatorie, assicurando comfort e una perfetta vestibilità.

Retail Capital si posiziona oggi come una delle realtà di riferimento nel settore dell’Intimo & Retail che, nonostante l’elevato potenziale di crescita, si dimostra ancora caratterizzato da un’alta frammentazione dell’offerta e un basso livello di digitalizzazione da parte degli operatori. La società risponde a queste inefficienze di mercato, acquisendo i negozi che sono in attività da almeno 15 anni, aggiornando il layout dello store con il format dei brand proprietari Unyli o Le Perle, informatizzando il magazzino e assumendo le ex titolari come dipendenti dirette del Gruppo. Inoltre, l’azienda investe nella formazione del personale tramite corsi dedicati per offrire ai clienti personal shopper e commesse altamente formati sia online che offline, soprattutto sulla vendita di prodotti tecnici e specifici, garantendo al contempo consegne a domicilio anche in giornata. In questo modo, l’azienda risponde anche alla necessità degli operatori di aumentare il proprio livello di digitalizzazione.

“Il 2023 è stato un anno di conferme importanti, abbiamo ampliato la rete di punti vendita sul territorio e duplicato l’organico. L'acquisizione e la riapertura di punti vendita a marchio Unyli o Le Perle non si limitano al semplice aumento numerico, ma implicano anche un ripensamento del format, una formazione da zero di tutto il personale e una riorganizzazione dei processi interni con un impatto tangibile sulla crescita nel medio termine” dichiara Francesco De Paolo, Founder e General Manager di Retail Capital. “Nel 2024, punteremo su partnership strategiche e investimenti volti a consolidare la nostra leadership nel mercato italiano per portare i nostri servizi a un pubblico sempre più ampio. Continueremo a portare avanti l’impatto sociale di Retail Capital, tutelando sia il patrimonio di conoscenza e approccio alla vendita tipico del canale multibrand sia la cultura e la notorietà del punto vendita, permettendo al contempo ai nostri dipendenti di diventare altamente formati all’utilizzo dell’innovativo sistema gestionale sviluppato dalla nostra società.”

Retail Capital

Nata da Francesco de Paolo e Valentina Fabbri, Retail Capital è una realtà che mira a rivoluzionare il mondo dell’intimo in Italia, unendo il mondo fisico e quello digitale, l’azienda produttrice, la boutique sotto casa e lo store online; l’esperienza e la qualità offerte dalle aziende del settore, la professionalità dei negozianti e le esigenze di ogni consumatore attento alla qualità e al benessere. Retail Capital è proprietaria dei Retail Unyli e Le Perle.