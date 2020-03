Coronavirus, altra giornata nera nel Lazio: 182 nuovi casi positivi e 7 morti

Coronavirus, altra giornata nera nel Lazio: sono 182 i nuovi casi registrati, che portano il numero totale dei contagiati a 1190. Nuovi picco di casi a Roma Sud-Est: 34 dei 59 casi nella Capitale nella Asl Rm2. Aumentano anche i morti che, con i sette di sabato, arrivano a 50: tre sono a Civitavecchia.

“Oggi registriamo un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore con 182 casi di positività e un'incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi. Continua l'aumento delle persone guarite che sono 54 in totale e si registra la prima donna guarita a Frosinone. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.753 e aumentano le dimissioni. Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza presso l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. E' stata isolata da parte della Asl Roma 2 la Casa di Riposo Giovanni XXIII in via Carlo Caleffi a Roma, la struttura ospita 66 anziani. Sono 2 gli operatori risultati positivi. Avviata la sorveglianza da parte della Asl Roma 2 e i tamponi per i sintomatici. Sono infine risultate positive altre 8 persone nella Rsa di Cassino dove i casi positivi salgono complessivamente a 24. La struttura è stata posta in isolamento ed è stato demandato alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive e al Seresmi-Spallanzani l'indagine epidemiologica”, ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato durante la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con la presenza in videoconferenza dall'isolamento domiciliare del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 17 nuovi casi positivi e 465 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 34 nuovi casi positivi e 51 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 8 nuovi casi positivi e 303 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 14 nuovi casi positivi e 584 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 22 nuovi casi positivi e 734 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 37 nuovi casi positivi e 86 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 13 nuovi casi positivi e 1022 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 16 nuovi casi positivi e 58 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare più una donna guarita di 67 anni; all'Asl di Viterbo sono 16 i nuovi casi positivi e 424 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 5 nuovi casi positivi e 26 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sette i nuovi decessi registrati nella Regione

Sono stati cinque i decessi registrati nel Lazio nella giornata di sabato, portando così il numero totale a 50. Tre morti nell'Asl Roma 4, tutte a Civitavecchia: a perdere la vita due donne di 90 e 80 anni ed un uomo 85enne, tutti con pregresse patologie. Le altre quattro persone scomparse sono state una donna di 65 anni con gravi patologie pregresse a Fondi, una donna 79enne pluripatologica all'ospedale San Giovanni e due uomini di 77 e 84 anni, entrambi con patologie pregresse, al Gemelli.