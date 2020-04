Coronavirus, controlli elusi: preso inventore del manuale anti posti di blocco

Coronavirus, online il manuale per evitare i controlli delle forze dell'ordine: un vademecum 2.0 con tutti i trucchi per eludere i posti di blocco ed non correre il rischio di incappare in multe o denunce. Ma a beccarsi proprio una denuncia è stato l'inventore, rintracciato dai carabinieri.

L’idea balzata alla mente di un 50enne di Fiumicino è stata quella di creare uno scrupoloso e dettagliato elenco contenente tutte le “dritte” per trasgredire le attuali restrizioni per il contenimento epidemico ed eludere i relativi controlli in città di vigili, polizia e carabinieri.

L’uomo non si è solamente limitato ad impiegare il proprio tempo in questo discutibile modo, ma ha pensato anche di pubblicare il proprio “lavoro” su uno dei numerosi gruppi dedicati al litorale sorti in un noto social network.

Il post, divenuto immediatamente virale, ha iniziato a girare su un numero esorbitante di cellulari ed ha attirato l’attenzione anche dei Carabinieri di Fregene che hanno subito individuato l’autore.

Il 50enne è stato denunciato a piede libero per istigazione a disubbidire alle leggi.