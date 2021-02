Boom Esport in Italia…e il Fisco si attrezza

Uno dei settori del mondo digitale più proficuo in termini di guadagno… Come vengono tassati i redditi?

Risale a qualche settimana fa la conclusione della seconda edizione dell’Open Fiber Cup “Winter Edition” svoltosi in modalità cross-Platform. Trattasi di un torneo Esports organizzato dal colosso del settore delle infrastrutture di rete Open Fiber, ormai divenuto immancabile nel calendario dei gamers del videogioco Fortnite.

Il lockdown ha sicuramente accelerato la crescita di questo fenomeno ed è dunque doveroso incentrare la nostra attenzione sulla profittualità in termini di guadagno che generano gli esport e sul sistema fiscale previsto per i redditi provenienti da tale attività.

A tal riguardo, abbiamo chiesto di fare chiarezza agli Avv.ti Matteo Sances e Hiroshi Pisanello che da tempo stanno studiando questo fenomeno.

Evidenzia l’Avv. Sances “Il settore del gaming avanza nella sua espansione sempre più velocemente e, con la stessa velocità, crescono i guadagni. Secondo il report elaborato da Goldman Sachs nel 2018, i ricavi attesi da questo settore, derivanti da sponsorship, diritti media, merchandising e tickets, supereranno la quota di un miliardo di dollari nell’arco di un paio di anni. L’evoluzione di questo settore ha portato recentemente la necessità di richiedere al Coni un riconoscimento quale disciplina sportiva vera e propria, con tutele e discipline normative che ne conseguono. E’ dunque fondamentale porsi la problematica su come verranno tassati gli introiti provenienti dallo svolgimento da tali attività ancora sconosciute al Fisco. Innanzitutto il mancato riconoscimento giuridico, ad oggi, impedisce l’applicabilità a tali somme della Legge n.91/1981, normativa sui rapporti fra società e sportivi professionisti”.

Continua l’Avv. Pisanello “Analizzando l’attività dei giocatori è agevole comprendere come essa possa essere prestata rimanendo fisicamente in qualsiasi territorio poiché si esercita su piattaforme digitali. Alla luce di ciò, è importante verificare se il gamer sia fiscalmente residente in Italia e individuarne il centro degli interessi vitali. Considerato che il luogo d'incontro dei gamers sono le varie piattaforme digitali, da ciò deriva necessariamente il carattere transnazionale delle loro attività. Di conseguenza, potrebbero verificarsi fenomeni di doppia imposizione. Siamo convinti che nei prossimi mesi sentiremo sempre più parlare di queste problematiche, soprattutto ora che le società calcistiche, professionistiche e non, stanno considerano l’idea di approdare anche in questo nuovo settore formando dei veri e propri squadre di gamers che le rappresenteranno nel settore Esports”.

Le dichiarazioni rese dagli Avvocati Sances e Pisanello trovano riscontro anche nelle parole di chi, il fenomeno degli esports, lo vive in prima persona attraverso una partecipazione attiva ai vari tornei nazionali ed internazionali che si svolgono on-line.

Infatti, il noto gamer Stefano D’Amilo, famoso nell’ambiente con il nome sFish (canale Twitch e Youtube: SfishTv), al riguardo ha dichiarato che “Come affermato dagli Avvocati Sances e Pisanello, il settore degli E-sports è in costante crescita e per noi gamers non si tratta solo di semplice divertimento ma anche di una fonte di guadagno. Molto spesso, infatti, partecipo ed organizzo tornei on-line che prevedono, in alcuni casi, la vincita di premi e, quasi ogni giorno, trasmetto sui vari social network e sulle varie piattaforme le dirette delle partite che organizzo, nel corso delle quali ho avuto il piacere di giocare insieme anche a dei calciatori che militano nei campionati professionistici italiani, come ad esempio Franco Lepore, Tommaso Morosini e Leonardo Morosini”.

Ringraziamo dunque gli Avv.ti Matteo Sances e Hiroshi Pisanello per questo spaccato di futuro.