Ecco la prima convention di APIT "Tutela e difesa Partite Iva"

Il prossimo 6 luglio 2020 APIT (Associazione Partite IVA Toscana) presenterà la sua prima Convention "TUTELA E DIFESA PARTITE IVA".

La serata è l'occasione per APIT per fare il bilancio di quanto ad oggi svolto ed ottenuto. Molti i volti noti che vi parteciperanno: Dott. Antonio GIGLIOTTI direttore di FISCAL FOCUS, Avv. Matteo SANCES, Avvocato Cassazionista e amministratore di SOS FISCO, Avv. Roberto ZAPPIA coordinatore Regionale PIN, Dott. Guido D'AMICO Presidente nazionale CONFIMPRESE ITALIA e poi ancora Alessia RUGGERI e Antonio SORRENTO rappresentanti del più importante Movimento Sindacale delle Partite Iva P.I.N. (Partite IVA Nazionali).

Tra gli ospiti molte le Associazioni Toscane che, come APIT, sono sempre presenti in prima linea: RISTORATORI TOSCANI, COMITATO COMMERCIANTI UNITI, HO.RE.CA FUTURO PISA.

Ospiti d'eccellenza d'occasione saranno invece i vertici della Politica Regionale Toscana; a loro è dedicato il resoconto della serata e le prospettive future.

Auspicio che questo tavolo di intesa alternativo sia l'occasione per futuri incontri di intesa e lavoro per il bene e la sopravvivenza di tutti. L'obbiettivo da raggiungere fissato con CONFIMPRESE ITALIA sarà l'apertura di nuove sedi Provinciali di rappresentanza Sindacale Datoriale affinché possano essere un costante punto di riferimento per le aziende, le imprese e tutte le categorie dei liberi professionisti.

“Ad oggi” dichiara Massimo Gervasi Presidente di Apit “sono ancora tante le denunce rivolte ad un governo assente troppo impegnato in passerelle e riunioni fuori porta, piuttosto che concentrato sul vero nocciolo del problema, ossia un incontro con i rappresentanti di ogni categoria ancora troppo vessata da ritardi burocratici per l'ottenimento di ogni minima forma di sostentamento”.

Massimo GERVASI ringrazia tutti i giornalisti che interverranno alla Convention. Appuntamento al 6 luglio presso Ristorante Amalia Laghi a Pontedera (Pisa).