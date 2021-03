Incentivi per le donne dalle Regioni Abruzzo e Basilicata

Continua l’iniziativa “Professionisti a TUTELA delle donne”, promossa e coordinata dal Centro Studi Sances, e a tal riguardo segnaliamo importanti incentivi disposti dalle Regioni Abruzzo e Basilicata.

Sul punto interviene l’Avv. Alessandro Dipierro del Foro di Bari che, insieme all’Avv. Matteo Sances, si occupa di approfondire tematiche economiche riguardanti il mondo femminile, per segnalare che “Con il Bollettino Ufficiale Regionale del 20 novembre 2020, n.185, la Regione Abruzzo, in sede di Determinazione del 16 novembre 2020, n. 20/425 (POR FSE Abruzzo 2014-2020 - PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione) ha previsto degli incentivi tesi a favorire l’occupazione della donna in cerca di lavoro ovvero inattiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

In particolare si segnala che la Giunta Regionale abruzzese con Delibera n. 850 del 9/11/2018 ha approvato la metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 67 denominato "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall' art. 272, par. 1, punto 28, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom.

L'importo del contributo per l'assunzione a TEMPO INDETERMINATO di ogni singolo lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età è il seguente: • € 8.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; • € 10.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori uomini over 50.

Le candidature devono essere inviate dalle imprese interessate entro la data del 30/04/2021 ore 20:00, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it/

Per informazioni più dettagliate consultare il relativo bando regionale presso il sito web istituzionale della Regione Abruzzo”.

Abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni del Presidente Naz.le di Partite Iva Nazionali, Antonio SORRENTO: "Il Tema dell'imprenditoria femminile, ora più che mai, risuona come l'ennesimo campanello d'allarme in un sistema economico sordo, forse troppo concentrato nel premiare o nel condannare le imprese più o meno virtuose. Con il sindacato datoriale PIN continueremo a dialogare su tutti i fronti, anche se aleggia un'imbarazzante e ingiustificata assenza interlocutoria sul tema con il Governo, nonostante le ormai continue richieste di interlocuzione con le parti sociali".

Infine l’Avv. Matteo Sances fa presente che “La Regione Basilicata, con la Delibera di Giunta regionale n. 965 del 22 dicembre 2020 n. 965_D.G.R. n. 974/2018 e D.G.R. n. 1192/2018: proroga per l'anno 2021 del "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie 2018/2020", ha previsto di istituire entro il corrente anno un premio annuale per gli allevatori, soprattutto giovani e donne, dimostratisi più meritevoli e che si sono contraddistinti per le attività svolte, i progressi fatti, i risultati raggiunti, le innovazioni introdotte in azienda”.

Da ultimo si fa presente che l’ultima legge di Bilancio (la 178/2020, articolo 1, comma 819) ha istituito un fondo per i Comuni che creano spazi per la sosta di disabili e donne in gravidanza. Tuttavia, nel Codice della strada non è stato ancora trovato un posto per le c.d. “strisce rosa”. A tale riguardo si auspica e si sollecita il Legislatore a colmare il prima possibile tale lacuna, certo che entrambe le dette figure meritino un’attenzione più che particolare.