Nasce Magazine4pro: il portale video dei professionisti

È online in questi giorni Magazine4pro, il primo portale di video realizzati direttamente dai professionisti (www.magazine4pro.it ).

Come chiarisce l’Avv. Sergio Patrone, uno dei fondatori del progetto “Abbiamo creato una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di brevi video di carattere professionale (massimo di 2 minuti) che vengono caricati dagli stessi professionisti con un semplice telefonino. In questo modo, ad esempio, l’avvocato potrà segnalare una sentenza che ritiene importante, il commercialista potrà accennare ad una particolare problematica, il consulente del lavoro indicare una circolare così via”.

Continua l’Avv. Patrone “Lo scopo del portale è quello di creare una maggiore integrazione tra professionisti per realizzare quello che definiamo una vera e propria know-how sharing. Insieme agli Avv.ti Francesco Tortorella, Alessio Mantegazza e Matteo Sances, abbiamo realizzato Magazine4pro perché vogliamo che il professionista, appartenente a qualsiasi categoria, possa segnalare informazioni e/o novità utili nell’ambito del proprio settore, favorendo così la condivisione delle competenze e della conoscenza in ambito professionale”.

Questo progetto, tra l’altro, sarà sicuramente molto utile anche alle imprese che in questo modo potranno accedere in maniera veloce a una serie di informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario ecc..

Ci auguriamo dunque che molti professionisti aderiscano a questo progetto (per partecipare al progetto i professionisti possono mandare mail a info@magazine4pro.it ).