Pin rinnova il direttivo: si riparte a tutela delle imprese

Partite Iva Nazionali (PIN) – l’associazione passata in questi mesi alla ribalta nazionale per le numerose battaglie a favore delle imprese – comunica di aver rinnovato il proprio consiglio direttivo.

Accanto al Presidente, Antonio Sorrento, la squadra è composta dal Sig. Lorenzo Farì, dal Dott. Alessandro Mele, dalla Dott.ssa Rosanna Pasca e dall’Avv. Sergio Patrone.

Sottolinea Antonio Sorrento “Le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi saranno sicuramente impegnative e per questo abbiamo ritenuto di riorganizzarci in modo da essere tutti uniti verso un unico obiettivo <<TUTELARE LE PARTITE IVA>>. Abbiamo inserito nel consiglio direttivo professionisti che da anni lavorano a stretto contatto con le imprese. Inoltre, abbiamo inserito nel direttivo l’Avv. Sergio Patrone, appartenente al network Iuris Hub di Roma, a riprova della forte vocazione nazionale della nostra associazione”.

Continua Sorrento “Nei giorni scorsi siamo ripartiti con l’iniziativa UNA MANO ALLE IMPRESE informando, attraverso i media, i piccoli imprenditori sulla normativa del sovraindebitamento e permettetemi di ringraziare in particolare il Dott. Alessandro Mele (specializzato in materia) oltre che il Dott. Massimo Gervasi della nostra sezione Toscana per aver contribuito a informare centinaia di imprenditori in difficoltà.

Nei prossimi giorni segnaleremo quando i contributi INPS sono illegittimi con approfondimenti e convegni in tutta Italia.

Gli approfondimenti saranno seguiti dal nostro associato l’Avv. Matteo Sances specializzato in materia tributaria e passato alle cronache nazionali nelle scorse settimane per aver ottenuto l’annullamento di una maxi cartella esattoriale da oltre 13 milioni di euro” (ecco il link dell’articolo: https://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/annullata-cartella-da-13-milioni-di-euroecco-la-sentenza-678931.html?fbclid=IwAR3-EmbvS3JICBZKMzI9-M8bbWyiI1zv6m2VPjWxAJF5vZSRkaScpQYVVOQ ).