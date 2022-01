Sassoli, l'ultimo saluto di Smeriglio: "Manifesto politico, non funerale"

Sassoli, l'ultimo saluto di Massimiliano Smeriglio: "Non un funerale, ma un manifesto politico e sociale"

"Non un funerale ma un manifesto politico. Il manifesto di un movimento politico e sociale, quello del cattolicesimo democratico, che combatte, sogna e ragiona. Che non ha paura della propria idealità e che attraversa il mondo con la forza della mitezza, della sobrietà, della radicalità del messaggio evangelico. Sempre dalla parte degli ultimi, sempre dalla parte della persona, della complessa dimensione umana. Una lezione di stile, una lezione collettiva, dalla parte dell’umanità senza cattedra. L'ultima lezione di David Sassoli. Grazie anche per questa straordinaria mobilitazione di cuori, argine gentile all'odio e alla ferocia. Cercheremo di fare tesoro di questo immenso patrimonio di parte e di tutti. Cercheremo anche noi non credenti. Grazie David, anche per questo". Così in una nota l'eurodeputato S&D, Massimiliano Smeriglio.