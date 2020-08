Scienza, ecco i sensori elettronici su pelle per misurare i parametri fisici

Il futuro dell’elettronica potrebbe portare a disegnare sensori e circuiti multifunzionali sulla pelle come se si trattasse di una semplice penna su un foglio. Un team di ricercatori guidati dall’Università di Houston ha condotto infatti uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, per dimostrare la possibilità di raccogliere dati e informazioni in modo nuovo e funzionale. “L’elettronica drawn-on-skin – spiega Cunjiang Yu, docente di Ingegneria meccanica presso l’Università di Houston – consente di disegnare sensori e circuiti multifunzionali sulla pelle, ottenendo dati precisi anche se il soggetto è in movimento”.

L’esperto sottolinea che i sensori progettati per controllare la funzione cardiaca, la temperatura e altri segnali fisici devono essere precisi se i dati vengono utilizzati per la diagnostica e il trattamento di condizioni particolari. “Le tecniche di fabbricazione – continua il ricercatore – sono molto semplici e non richiedono attrezzature dedicate. Il meccanismo è paragonabile alla scrittura su un foglio di carta”. Gli autori aggiungono che la bioelettronica indossabile, come i cerotti morbidi e flessibili, sta diventando sempre più un modo per implementare il monitoraggio, la prevenzione e la cura di malattie e lesioni che si basano sulle informazioni fisiologiche del paziente.

“Uno dei principali vantaggi di questa tecnologia – sostiene Yu – riguarda il fatto che è altamente personalizzabile, per cui potrebbe rivelarsi particolarmente utile nelle situazioni in cui non è possibile accedere ad attrezzature sofisticate, ma è necessario tenere traccia dei segnali muscolari, della frequenza cardiaca, della temperatura, dell’idratazione della pelle o altri parametri”. Stando ai risultati del team, l’elettronica drawn-on-skin potrebbe anche accelerare la guarigione delle ferite.

“Gli inchiostri elettronici – aggiunge Xiaoyang Wu dell'Università di Chicago – sono tre e svolgono la funzione di conduttore, semiconduttore e dielettrico, e possono essere disegnati in base alle esigenze per sviluppare dispositivi come transistor, sensori di deformazione, sensori di temperatura, riscaldatori, sensori di idratazione della pelle e sensori elettrofisiologici”.