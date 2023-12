Natale amaro senza luci e shopping: scioperano turismo e commercio

Manifestazioni in tutta Italia, Landini: "5-6 euro sono paghe da fame"

“Il problema del turismo è che ci sono salari che non permettono ai lavoratori di arrivare alla fine del mese. Per noi prendere 5 o 6 euro all’ora significa una paga da fame”. Nel giorno dello sciopero dei lavoratori del commercio e del turismo, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini da Milano attacca il governo e la ministra Santanchè che un mese fa, al forum del turismo su Stresa, aveva detto “che per lavorare nel turismo serviva passione”. Ma i lavoratori del settore “la passione ce l’hanno sempre messa” prosegue Landini ricordando che è il governo “a dover metterci più passione mettendosi nei panni di chi lavora e non arriva alla fine del mese”. Il prossimo anno, secondo il segretario della Cgil, scadranno quasi dieci milioni di persone si ritroveranno con il contratto scaduto: “Il 2024 dovrà essere l’anno dei rinnovi altrimenti ci sarà una mobilitazione”.

Manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero del settore terziario: "Confronto immediato a tutto tondo"

È in corso a Roma il corteo dei lavoratori del commercio e del turismo che oggi scioperano per chiedere il rinnovo del contratto, scaduto da oltre tre anni. Ad indire l'agitazione Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Il corteo, che vede la partecipazione di circa 4.000 persone, terminerà a Piazza S.S. Apostoli. In corso anche a Napoli la manifestazione interregionale unitaria del Sud dei lavoratori del commercio, del turismo e del terziario delle categorie di Cgil, Cisl e Uil. Il corteo, in partenza da piazza Mancini, nei pressi della Stazione centrale, arriverà a piazza Matteotti dove ci saranno i comizi finali.

"È una categoria- spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli- da 4 anni senza contratto nazionale. Sono tanti lavoratori, molti dei quali ai limiti della povertà perchè precari o impiegati a tempo parziale e il contratto è l'unico modo per rivalutare i loro salari. Ecco perchè questo sciopero alla vigilia del Natale. In questi mesi le imprese del turismo e del terziario hanno cominciato a macinare forti profitti grazie anche al sacrificio dei lavoratori che devono bene. Questo sarà il terzo Natale con il contratto scaduto per milioni di lavoratori dei servizi in attesa del rinnovo da oltre tre anni. E sarà anche un Natale di lotta con lo sciopero "Il contratto ci spetta!" che oggi coinvolgerà terziario, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggi e aziende termali. Un totale di oltre 5 milioni di persone sono chiamate alla mobilitazione da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che prevedono un'adesione alta.

Comunque "i negozi saranno aperti", assicura Federdistribuzione, l'associazione della distribuzione moderna organizzata, impegnata a ridurre al massimo i disagi per i clienti in una delle giornate più calde dell'anno per lo shopping. Federdistribuzione rimarca che lo sciopero "non aiuta" in questa fase della trattativa e attende di poter riprendere al più presto "il confronto su tutti i temi oggetto di negoziazione".

Nei giorni scorsi anche Confcommercio e Confesercenti avevano manifestato la loro disponibilità al confronto immediato "a tutto tondo", senza alcuna condizione nella discussione. Le difficoltà del negoziato sarebbero soprattutto sulla parte normativa del contratto, su temi come la stagionalità, la flessibilità negli orari, l'inquadramento professionale, i permessi retribuiti e la quattordicesima.

Secondo fonti di Confcommercio, sulla parte salariale, invece, le distanze sarebbero "non incolmabili". Anche per alcune fonti sindacali, l'auspicio è quello di poter riprendere la trattativa nelle prime settimane di gennaio per arrivare rapidamente alla firma.

Questo sciopero è stato definito "legittimo e sacrosanto" dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in un tweet. "Quando il filo del dialogo si interrompe è giusto mettere in campo tutti gli strumenti di mobilitazione", scrive Sbarra. Dopo gli scioperi contro la manovra che hanno visto l'adesione solo di Cgil e Uil, i tre sindacati marceranno uniti per i contratti del terziario.

Il segretario generale della Uil, Pierluigi Bombardieri, sarà a Roma, alla manifestazione che muoverà da Piazza Esquilino alle 9,30 per arrivare a Piazza Santi Apostoli. Il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola, parteciperanno al corteo di Milano, da piazza Castello a piazza Sempione.

I sindacati saranno in piazza anche a Napoli, da piazza Mancini a piazza Matteotti, a Cagliari, in piazza Garibaldi, e Palermo, da piazza Teatro Massimo a via E.Mari.