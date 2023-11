Sciopero, Salvini: "Sempre il venerdì Landini?". Leader Ggil: "Sei nervoso"

Sciopero generale 17 novembre, lo scontro Salvini-Landini. Duro botta e risposta

I sindacati hanno indetto uno sciopero generale per venerdì prossimo, il 17 novembre. Ma il ministro

dei trasporti Salvini non ha gradito la decisione presa e punta il dito contro il segretario della Cgil . "Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo". Ma a stretto giro arriva la risposta del leader della Cgil: "Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c'è traccia. Forse Salvini, che non ha mai lavorato, pensa al suo weekend". Insorgono anche le opposizioni e ne nasce un ping pong polemico. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di "provocazioni": "Il governo - dice - dimostra di non aver nessun rispetto per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici oltre che delle prerogative delle forze sindacali". Pronta è la controreplica della Lega per la quale "il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma perfino il sindacato rosso deve rispettare le regole". Il nodo approda domani sul tavolo della Commissione di Garanzia.

Al quale - spiega Landini - "ribadiremo la nostra posizione. Il nostro è uno sciopero generale anche se articolato in più giorni e stiamo rispettando tutte le norme, stanno sbagliando. Tra l'altro trovo singolare - ha aggiunto - che il ministro intervenga prima ancora del confronto con la commissione. Che è una minaccia verso la commissione di garanzia?". Salvini: "In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l'intera giornata". Landini, solo due giorni fa aveva risposto, accusando il vicepremier di "logica arrogante": "Non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no. Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione".