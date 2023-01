Selvaggia Lucarelli sbotta su Madame: "Basta supercazzole non c'interessano"

La giornalista Lucarelli sbotta su Madame: "Basta supercazzole, hai usato un green pass falso"

Selvaggia Lucarelli rincara la dose sulla vicenda che ha coivolto alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport nell'aver usato Green pass falsi. In particolare la giornalista accusa la cantante Madame di non aver chiarito se ha usato la certificazione verde falsa, aspetto per cui è indagata dalla Procura di Vicenza.

Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine. https://t.co/VFxu1UhQV0 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 4, 2023

Selvaggia Lucarelli attacca Madame su Twitter: "Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un green pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata".

Madame parteciperà all'edizione, ormai alle porte, del Festival della canzone italiana Sanremo e proprio ier (4 gennaio), via Instagram ha fatto sapere di non essere vaccinata e che ha cambiato idea in merito.

Selvaggia Lucarelli è molto critica anche per l'ammissione: "Di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere", così twitta la giornalista di 'Domani'.