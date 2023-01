Madame rompe il silenzio: "Avevo paura del vaccino, ora..."

Madame è tra i Big in gara a Sanremo 2023

Madame, ovvero Francesca Calearo, la cantante coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza sulle false vaccinazioni anti-Covid e tra i Big in gara a Sanremo, rompe il silenzio sui social.

Spiega di essere "nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale", ammette "non solo" di non aver fatto "prontamente il vaccino del Covid", ma anche di non avere "altri vaccini", ma spiega di aver deciso di rivolgersi a un infettivologo che le ha prescritto le vaccinazioni "essenziali".

"Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura. Il lunedì mi presento da loro, sono indagata. Questa situazione mi urla in faccia che devo fare una scelta, prendere coraggio e fare la mia ultima mossa. Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie, mi risponde con disponibilità e io comprendo. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri", sottolinea.

E chiude con alcune considerazioni: "A tutte le persone che mi hanno scritto che ho fatto bene a non vaccinarmi e tutto, voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. Nessuno vuole il nostro male. Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo: stare in salute e stare tranquilli. Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili. Per fortuna questa vicenda ha fatto ragionare anche loro e ho ricevuto dei feedback positivi rispetto alle mie nuove prese di posizione. Questa è stata la vicenda. Questa è stata la morale. Non abbiate paura. Perché la paura blocca la vita. Io vi ringrazio dell'attenzione, del supporto e dell'amore che continuate a dimostrarmi per quello che stiamo costruendo assieme. Grazie della pazienza e dell'affetto. Ci vediamo molto presto".