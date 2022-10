Usa, sepolta viva si salva grazie allo smart watch

È riuscita a dare l'allarme al 911 attivando la chiamata d'emergenza dello smart watch che indossava

Una donna di 42 anni, Young Sook An, è stata vittima di una violenza disumana da parte dell'ex marito: è stata drogata, accoltellata, legata mani e piedi e poi sepolta viva in mezzo a un bosco.

Si è salvata grazie alla tecnologia digitale: indossava, infatti, uno smart watch che le ha permesso di essere geolocalizzata e salvata, facendo scattare la chiamata d'emergenza.

La storia è stata diffusa dal The Daily Beast, sito web di informazione ed opinioni americano, fondato da Tina Brown, ex editor di Vanity Fair e The New Yorker.

È successo a Lacey, città di 50mila abitanti a 100 chilometri da Seattle, nello Stato di Washington.

La donna aveva scelto di divorziare dal marito la scorsa estate e domenica 16 ottobre, dopo una lite per motivi economici legati proprio al divorzio, l'ex marito, un veterano dell'esercito, l'ha picchiata, drogata, legata e sepolta viva.

Durante le ricerche della donna in mezzo ai boschi, la polizia ha interrogato l'uomo e l'ha fatto confessare: è stato arrestato.