Serena Grandi: "L'accusa di essere drogata era infondata ma ha lasciato segni profondi"

"Tornassi indietro non lascerei mai mio marito Beppe Ercole. Eppure mi aveva tradito molto ed era gelosissimo. Una volta ad una festa rimasi colpita da Luca Barbareschi. Lui se ne accorse e mi diede uno schiaffo". Serena Grandi si confessa a Monica Setta a "Storie di donne al bivio week end" nella puntata di sabato 5 ottobre, in onda alle 14.50 su RAI2. E a proposito di Barbareschi, la Grandi dice ancora: "Mi è sempre piaciuto tanto. È un uomo assai fascinoso e quella volta alla famosa festa ebbi una vera tentazione. Mi sono pentita di non avergli mai dato corda".

La Grandi oggi è innamorata e felice. "Vivo una storia con un attore inglese famoso che ho conosciuto dal dentista. Lui vorrebbe che mi trasferissi a Londra, ci sto pensando". Parlando poi degli anni bui in cui fu accusata di essere in un giro di droga, l'attrice dice "fu un periodo terribile per me che non ho mai avuto dipendenze da cocaina o altro. Poi ne sono venuta fuori pulita ma tutto quel dolore me lo sono portato dentro a lungo".