Coronavirus, nasce il primo Tg del volontariato

In questo momento così difficile per il nostro Paese, mi sono chiesta cosa avrei potuto fare per non cedere allo sconforto, dando voce a chi è impegnato in prima linea sostenendo i più deboli. È nata così l’idea, con il mio autore Andrea Guolo, del primo Tg del Volontariato - Cronache dalle zone rosse.



Ogni giorno, dall’interno del mio studio (non televisivo, semplicemente lo studio di casa), racconto tramite video la storia di un volontario che opera nelle aree più colpite dal coronavirus, una situazione drammatica che la mia generazione non aveva mai vissuto.



E anche ora, il cuore pulsante del volontariato continua a battere. Lo fa quando può e nel modo in cui può. Tutelando chi è in difficoltà ma nel rispetto dei limiti imposti per debellare questo terribile virus. È una forza prorompente di umanità, speranza e solidarietà, proprio quando l'emergenza è massima e i più deboli non possono essere abbandonati.



Ogni giorno, in poco più di 2 minuti, racconto una storia legata a una località che inizialmente era stata inserita nella cosiddetta “zona arancione”, limite ora superato dopo l’estensione a tutta Italia della zona protetta. La prima puntata è stata trasmessa ieri, lunedì 9 marzo, tramite youtube e sui miei canali social (Instagram, Facebook e Twitter). E ogni giorno ci sarà una nuova edizione, una nuova storia e una nuova città, per lanciare un appello quotidiano alla società civile ad aprire gli occhi alla bellezza del volontariato: a chi mette il noi al posto dell'io, sempre e comunque.



La prima puntata ha riguardato Modena, dove ho raccolto la storia dei volontari del centro di accoglienza Papa Francesco della Caritas diocesana. Oggi tocca a Padova, dove continua, nonostante le difficoltà e le tensioni nel carcere Due Palazzi, l’attività dei volontari di Ristretti Orizzonti e delle cooperative sociali. E poi andremo in Lombardia, Piemonte, girando idealmente l’Italia con la raccolta di testimonianze al telefono o in videoconferenza.



Il Tg del Volontariato rientra nel progetto #IOSIAMO, che dopo una trentina di date all'attivo, la presenza in Senato lo scorso 9 novembre per il Premio nazionale del volontariato, l'inaugurazione di Padova capitale del volontariato alla presenza del presidente Mattarella lo scorso 7 febbraio, continua il suo viaggio per mettere in luce l'Italia del bene.



E di bene parla il mio Tg, perché l'amore non è mai inutile.